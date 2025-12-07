spot_img
domingo, diciembre 7, 2025
Tejedoras neuquinas compartieron técnicas en un nuevo encuentro

Less than 1 min.lectura

El espíritu de la artesanía neuquina tuvo una nueva celebración en San Martín de los Andes, donde se realizó el IV Encuentro de Tejedoras del Neuquén, una jornada destinada a fortalecer la comunidad textil y a mantener vivas las tradiciones que caracterizan a la región.

Tejedoras de Ovejas, Caviahue, Zapala, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, entre otras localidades, participaron de un espacio de intercambio que incluyó técnicas de tejido, métodos de hilado y prácticas de teñido. La jornada puso en valor la identidad artesanal y el rol cultural, social y económico que el tejido conserva en distintas zonas rurales.

Además de compartir saberes, las participantes exhibieron sus trabajos y avanzaron en nuevas propuestas de capacitación. El encuentro reafirmó el compromiso del sector con la transmisión del conocimiento ancestral y la consolidación de una comunidad que crece año tras año.

