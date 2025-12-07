Tejedoras neuquinas compartieron técnicas en un nuevo encuentro

El espíritu de la artesanía neuquina tuvo una nueva celebración en San Martín de los Andes, donde se realizó el IV Encuentro de Tejedoras del Neuquén, una jornada destinada a fortalecer la comunidad textil y a mantener vivas las tradiciones que caracterizan a la región.

Tejedoras de Ovejas, Caviahue, Zapala, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, entre otras localidades, participaron de un espacio de intercambio que incluyó técnicas de tejido, métodos de hilado y prácticas de teñido. La jornada puso en valor la identidad artesanal y el rol cultural, social y económico que el tejido conserva en distintas zonas rurales.

Además de compartir saberes, las participantes exhibieron sus trabajos y avanzaron en nuevas propuestas de capacitación. El encuentro reafirmó el compromiso del sector con la transmisión del conocimiento ancestral y la consolidación de una comunidad que crece año tras año.