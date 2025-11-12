Tres días de sabor y música en el Festival de la Empanada

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada, que se realizará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre en El Paseo La Estación. Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá gastronomía, cultura y música, reafirmando a la ciudad como un punto de encuentro de grandes celebraciones.

Durante las tres jornadas habrá masterclass de cocina y se desarrollará el Campeonato Patagónico de la Empanada, donde los participantes competirán por premios en efectivo. Las inscripciones están abiertas a través del formulario disponible en bit.ly/campeonato-empanada.

El programa incluye clases a cargo de reconocidos cocineros y espectáculos en vivo con artistas locales y regionales.

Cronograma destacado:

Viernes 14: desde las 21, masterclass de Valeria Velázquez, Claudio Jaramillo, Diego Ávila y Demián Pinto. Luego, shows culturales con “El Despojo”, “Huracán” y otros grupos chamameceros.

Sábado 15: desde las 11, comienzo del campeonato y, por la noche, nuevas clases y presentaciones musicales con “Del Mismo Palo”, “Contrabando Sureño” y Gabriel y la Juntada, entre otros.

Domingo 16: a las 10 se retoma la competencia; a las 19 se presentarán Madame Papín y Valentín Galdón Ritvo. La premiación será a las 20 y el cierre musical con Los Hermanos Sandoval y Los Chamas de la Buitrera.

El evento es organizado por la Municipalidad de Zapala, junto a la Asociación Gastronómica de Famaillá y APYCE, con el objetivo de celebrar la identidad culinaria y el encuentro regional.