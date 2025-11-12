spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Tres días de sabor y música en el Festival de la Empanada

AGENDAENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada, que se realizará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre en El Paseo La Estación. Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá gastronomía, cultura y música, reafirmando a la ciudad como un punto de encuentro de grandes celebraciones.

Durante las tres jornadas habrá masterclass de cocina y se desarrollará el Campeonato Patagónico de la Empanada, donde los participantes competirán por premios en efectivo. Las inscripciones están abiertas a través del formulario disponible en bit.ly/campeonato-empanada.

El programa incluye clases a cargo de reconocidos cocineros y espectáculos en vivo con artistas locales y regionales.

Cronograma destacado:
Viernes 14: desde las 21, masterclass de Valeria Velázquez, Claudio Jaramillo, Diego Ávila y Demián Pinto. Luego, shows culturales con “El Despojo”, “Huracán” y otros grupos chamameceros.
Sábado 15: desde las 11, comienzo del campeonato y, por la noche, nuevas clases y presentaciones musicales con “Del Mismo Palo”, “Contrabando Sureño” y Gabriel y la Juntada, entre otros.
Domingo 16: a las 10 se retoma la competencia; a las 19 se presentarán Madame Papín y Valentín Galdón Ritvo. La premiación será a las 20 y el cierre musical con Los Hermanos Sandoval y Los Chamas de la Buitrera.

El evento es organizado por la Municipalidad de Zapala, junto a la Asociación Gastronómica de Famaillá y APYCE, con el objetivo de celebrar la identidad culinaria y el encuentro regional.

Previous article
Mercado de Sabores, un espacio para disfrutar lo local
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Más leídos

Santilli llega a Neuquén en busca de acuerdos por el Presupuesto 2026

POLITICA 0
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tendrá este...

Cristina Kirchner vuelve al centro de la escena judicial por la Causa Cuadernos

JUDICIALES 0
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a los...

Ronaldo se despide: jugará su último Mundial en 2026

DEPORTES 0
Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial de 2026 será...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.