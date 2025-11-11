spot_img
martes, noviembre 11, 2025
Mercado de Sabores, un espacio para disfrutar lo local

El Mercado de Sabores se presentó este lunes el Mercado Concentrador del Neuquén con una jornada de degustación de productos regionales elaborados por productores y emprendedores locales.

La actividad marcó el anticipo del gran evento que se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Durante la presentación se destacó la importancia de este espacio como vidriera del trabajo regional, que permite conectar al público con los sabores y la identidad productiva neuquina.

El evento del fin de semana ofrecerá productos frescos, alimentos elaborados, cervezas artesanales, dulces, conservas y propuestas gastronómicas para toda la familia. Además, se podrá conocer la historia de los productores que forman parte de la cadena de valor local.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar: “Será una oportunidad para disfrutar y apoyar a quienes producen en nuestra región”, remarcaron.

Fin de semana con música y ópera
