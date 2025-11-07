Fin de semana con música y ópera

La Escuela Superior de Música de Neuquén (ESMN) suma ritmo y talento a la agenda cultural del fin de semana con tres presentaciones: la Orquesta de la Confluencia, la Banda de Vientos y Percusión, y una adaptación musical de “Hansel y Gretel. Un pequeño recorrido por la ópera”.

El sábado 8 de noviembre, la Orquesta de la Confluencia participará del festival Kabuki, dedicado a la cultura pop, el anime, el manga, el k-pop y el cosplay. La cita será a las 16 en el gimnasio de la EPET N° 8 (Perticone 55 y Avenida Olascoaga). Un centenar de niños y jóvenes, coordinados por Gabriel Solla, formarán parte del concierto que promete una fusión entre música académica y cultura contemporánea.

Ese mismo día, a las 20, la Banda de Vientos y Percusión se presentará en el auditorio de la ESMN (Avenida Argentina y Carlos H. Rodríguez), junto al Ensamble de Saxos y músicos invitados. El grupo, integrado por estudiantes de los profesorados de instrumento y de Formación Básica Musical (FoBaM), está coordinado por Federico Arzer. La función será la muestra final del año.

El domingo 9 de noviembre a las 17, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), se presentará la adaptación de la ópera de Engelbert Humperdinck, “Hansel y Gretel”, con la participación de más de 50 estudiantes y docentes de los tres niveles de la institución. La propuesta combina música, teatro, artes escénicas y movimiento corporal, con entrada libre hasta completar la sala.