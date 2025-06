Trump pide evacuar Teherán y convoca de urgencia al Consejo de Seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) esté preparado en la sala de situación de la Casa Blanca, al regresar anticipadamente del G7 que se desarrolla en Canadá, según informó Fox News.

Según supo Noticias Argentinas, la decisión del mandatario fue confirmada por el conductor Lawrence Jones, del programa “FOX & Friends”, quien indicó en su cuenta de X que Trump dejó de forma anticipada la cumbre de líderes en Kananaskis, Alberta, para regresar a Washington y seguir de cerca el desarrollo del conflicto en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense ya había adelantado en las últimas horas que no permitiría que Irán acceda a armas nucleares, y reiteró su postura con un mensaje contundente en redes: “IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!”.

Fuentes diplomáticas indicaron a agencias internacionales que la intensificación del conflicto entre Israel e Irán, sumado al ataque a la televisión estatal iraní y la recomendación de varios países de evacuar embajadas, motivaron el retorno inmediato del presidente norteamericano.

El episodio se produjo en paralelo a la advertencia de China a sus ciudadanos para abandonar Israel y al aumento del estado de alerta en la región. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial de la Casa Blanca con detalles sobre posibles represalias o decisiones estratégicas.