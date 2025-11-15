Siemens Energy proyecta expansión en Vaca Muerta y minería

La compañía Siemens Energy presentó su estrategia de crecimiento en Argentina con foco en tres sectores que, según sus proyecciones, concentrarán las principales inversiones en los próximos años: Vaca Muerta, la minería y los data centers de inteligencia artificial. El CEO local, Fernando Monteverde, afirmó que el país atraviesa “un momento decisivo” para ampliar la infraestructura energética y remarcó que la firma ya interviene en proyectos clave.

Monteverde explicó que la expansión esperada en los hidrocarburos no convencionales, impulsada por nuevos gasoductos, oleoductos y desarrollos de GNL, demandará más capacidad de generación y transmisión eléctrica. Indicó que Siemens Energy participa en obras vinculadas al midstream de Vaca Muerta y en la optimización de centrales térmicas a través de cierres de ciclo.

En minería, la compañía prevé un aumento sostenido de la demanda eléctrica por los proyectos de litio, cobre y oro. La firma opera en el país a través de cuatro unidades: generación a gas, transmisión, tecnología industrial y energías renovables, y adelantó que busca ampliar su presencia en provincias con iniciativas ligadas al RIGI.

Sobre la evolución del sistema eléctrico, Monteverde sostuvo que la transición hacia contratos directos entre privados abrirá un nuevo escenario para inversiones en generación térmica, eólica e hidráulica. En ese marco, Siemens Energy identifica oportunidades para ampliar la provisión de turbinas, subestaciones y sistemas de alta tensión.

Uno de los segmentos con mayor proyección es el de los centros de datos de inteligencia artificial. Monteverde señaló que desarrollos anunciados por actores globales, entre ellos OpenAI, podrían acelerar la construcción de infraestructura eléctrica a gran escala. Estimó que hacia 2030 estos centros podrían demandar 1.500 a 2.000 MW, cifra equivalente al 5% del consumo nacional.

En paralelo, la empresa avanza en proyectos para electrificar los equipos de perforación en Vaca Muerta, reemplazando motores diésel por sistemas eléctricos centralizados. Esta transición, según Monteverde, permitiría reducir costos, mejorar la eficiencia y elevar los niveles de seguridad.

La firma advirtió que el ritmo del ciclo inversor dependerá de la estabilidad normativa y de la consolidación de marcos regulatorios. Monteverde recordó que Siemens Energy opera en más de 170 países, aunque subrayó que la certidumbre legal y financiera será clave para acelerar inversiones.