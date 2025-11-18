Ampliación eléctrica toma impulso con nuevo transformador en Senillosa

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza en la ampliación de la capacidad de suministro para Senillosa, luego del arribo de un transformador de 10 MVA que será instalado en la nueva subestación local. El equipo representa un paso clave dentro del proyecto de refuerzo eléctrico que apunta a mejorar la calidad del servicio en la región.

Desde el organismo señalaron que la llegada del transformador marca una etapa decisiva, ya que permitirá completar las tareas finales para la puesta en servicio de la subestación. La obra, cuyo contrato fue renegociado durante la gestión actual, avanzó de manera sostenida en múltiples frentes durante el último año.

Entre los trabajos, se encuentra el desarrollo del sistema de telecontrol y comunicaciones en la Estación Transformadora Arroyito, además de la finalización de 21 kilómetros de línea de media tensión destinada a abastecer a la nueva subestación de Senillosa, donde se continúa con las tareas sobre el transformador recientemente incorporado.

De forma paralela, se ejecutó la readecuación del sistema de distribución de la localidad, con el montaje de nuevas instalaciones y la remoción de estructuras que habían quedado obsoletas.

La obra permitirá triplicar la potencia disponible, mejorar la estabilidad del sistema y reducir los problemas por caídas de tensión, frecuentes durante el verano o en picos de demanda. El presupuesto oficial supera los 3.270 millones de pesos, y los principales beneficiarios serán los usuarios de Senillosa, Arroyito y el área industrial. La nueva capacidad instalada proyecta el crecimiento local para los próximos 20 años.