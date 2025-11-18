spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol

ENERGIA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Pluspetrol anunció la firma de un acuerdo para transferir el 90% de su participación en Los Toldos II Oeste a Continental Resources, un movimiento que redefine su portafolio en la Cuenca Neuquina. La operación queda sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes, entre ellas la obtención de las aprobaciones regulatorias.

La compañía explicó que el entendimiento surge de un proceso competitivo internacional, que despertó interés de firmas de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. El objetivo fue evaluar ofertas en un contexto de reorganización estratégica tras la reciente compra de Exxon Argentina.

Con este traspaso, Pluspetrol apunta a optimizar su matriz de activos, concentrando inversiones en áreas consideradas prioritarias dentro de su expansión en Vaca Muerta. La firma atraviesa una etapa de reordenamiento para sostener eficiencia operativa y fortalecer proyectos con mayor proyección técnica y económica.

El ingreso de Continental Resources, reconocida por su desarrollo en shale y por ser una de las compañías privadas más grandes del sector, introduce un actor con alto nivel tecnológico y experiencia en operaciones no convencionales. Su participación aportará estándares avanzados de diseño, perforación y completación en la Cuenca Neuquina.

Según confirmó Pluspetrol, la llegada de Continental permitirá acelerar la curva de desarrollo, mejorar la performance operativa y acompañar el crecimiento del sector energético en la región.

Previous article
Ampliación eléctrica toma impulso con nuevo transformador en Senillosa
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES 0
El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en...

Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores

SALUD 0
El Concejo Deliberante de Neuquén dará ingreso formal a...

Más leídos

Rucci renovó la conducción del Sindicato Petrolero hasta 2029

NEUQUÉN 0
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río...

Los Premios Pehuén 2025 ya tienen fecha confirmada

DEPORTES 0
El Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en...

Proyecto local busca limitar líquidos no autorizados en vapeadores

SALUD 0
El Concejo Deliberante de Neuquén dará ingreso formal a...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.