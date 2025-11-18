Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol

Pluspetrol anunció la firma de un acuerdo para transferir el 90% de su participación en Los Toldos II Oeste a Continental Resources, un movimiento que redefine su portafolio en la Cuenca Neuquina. La operación queda sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes, entre ellas la obtención de las aprobaciones regulatorias.

La compañía explicó que el entendimiento surge de un proceso competitivo internacional, que despertó interés de firmas de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. El objetivo fue evaluar ofertas en un contexto de reorganización estratégica tras la reciente compra de Exxon Argentina.

Con este traspaso, Pluspetrol apunta a optimizar su matriz de activos, concentrando inversiones en áreas consideradas prioritarias dentro de su expansión en Vaca Muerta. La firma atraviesa una etapa de reordenamiento para sostener eficiencia operativa y fortalecer proyectos con mayor proyección técnica y económica.

El ingreso de Continental Resources, reconocida por su desarrollo en shale y por ser una de las compañías privadas más grandes del sector, introduce un actor con alto nivel tecnológico y experiencia en operaciones no convencionales. Su participación aportará estándares avanzados de diseño, perforación y completación en la Cuenca Neuquina.

Según confirmó Pluspetrol, la llegada de Continental permitirá acelerar la curva de desarrollo, mejorar la performance operativa y acompañar el crecimiento del sector energético en la región.