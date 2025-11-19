Acuerdo entre Nación y Chubut por retenciones petroleras

El Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un acta de entendimiento para avanzar en la eliminación de las retenciones al petróleo convencional producido en la Cuenca San Jorge. El objetivo es dar mayor previsibilidad a las inversiones, sostener la producción en áreas maduras y proteger el empleo en un sector que atraviesa un declino natural por el envejecimiento de los yacimientos.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y participaron el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, el secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González y el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea.

Según el acta firmada, Nación, provincia y empresas acordaron un esquema de “esfuerzos compartidos” para sostener la actividad. El Estado nacional avanzará en la adecuación del régimen de exportación, eliminando retenciones al crudo convencional. La provincia revisará regalías y cánones y las empresas se comprometen a sostener la producción, reactivar pozos y mantener los planes de inversión.

El Gobierno adelantó que este esquema se aplicará de manera progresiva al resto de las provincias productoras, entre ellas Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Mendoza.

El documento oficial señala que las inversiones estarán orientadas a incrementar la producción convencional, reactivar equipos y pozos de cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el empleo directo e indirecto del sector.

El acuerdo se enmarca en una política más amplia de reducción de la carga impositiva vinculada a la industria energética, con el fin de generar nuevas inversiones y promover reglas claras y previsibles para la producción.