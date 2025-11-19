spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Acuerdo entre Nación y Chubut por retenciones petroleras

ENERGIA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un acta de entendimiento para avanzar en la eliminación de las retenciones al petróleo convencional producido en la Cuenca San Jorge. El objetivo es dar mayor previsibilidad a las inversiones, sostener la producción en áreas maduras y proteger el empleo en un sector que atraviesa un declino natural por el envejecimiento de los yacimientos.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y participaron el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, el secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González y el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea.

Según el acta firmada, Nación, provincia y empresas acordaron un esquema de “esfuerzos compartidos” para sostener la actividad. El Estado nacional avanzará en la adecuación del régimen de exportación, eliminando retenciones al crudo convencional. La provincia revisará regalías y cánones y las empresas se comprometen a sostener la producción, reactivar pozos y mantener los planes de inversión.

El Gobierno adelantó que este esquema se aplicará de manera progresiva al resto de las provincias productoras, entre ellas Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Mendoza.

El documento oficial señala que las inversiones estarán orientadas a incrementar la producción convencional, reactivar equipos y pozos de cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el empleo directo e indirecto del sector.

El acuerdo se enmarca en una política más amplia de reducción de la carga impositiva vinculada a la industria energética, con el fin de generar nuevas inversiones y promover reglas claras y previsibles para la producción.

Previous article
Acuerdo estratégico redefine el portafolio de Pluspetrol
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Milei destacó avances y anunció reformas de segunda generación

POLITICA 0
En un comunicado difundido en redes sociales, Javier Milei...

Más de 25 mil estudiantes completaron la inscripción 2026

NEUQUÉN 0
El pasado 14 de noviembre finalizaron las inscripciones para...

Recapturaron a los cuatro internos fugados en Senillosa

POLICIALES 0
La Policía de Neuquén recapturó este martes a los...

Más leídos

Milei destacó avances y anunció reformas de segunda generación

POLITICA 0
En un comunicado difundido en redes sociales, Javier Milei...

Más de 25 mil estudiantes completaron la inscripción 2026

NEUQUÉN 0
El pasado 14 de noviembre finalizaron las inscripciones para...

Recapturaron a los cuatro internos fugados en Senillosa

POLICIALES 0
La Policía de Neuquén recapturó este martes a los...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.