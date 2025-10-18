Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre

La Asociación Bancaria informó un aumento salarial del 2,1% para septiembre de 2025, equivalente a la inflación del mes. Con este ajuste, el salario básico inicial alcanza los $1.915.982,88, sin incluir adicionales ni el ROE, que se aplican según la escala de cada trabajador.

El gremio también confirmó que el monto mínimo por el “Día del Bancario” será de $1.708.032,46, con posibilidad de correcciones futuras. La suba abarca todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

En lo que va del año, los salarios del sector acumulan un incremento del 22% respecto a diciembre de 2024. El retroactivo de septiembre se abonará junto con los haberes de octubre. Según la Asociación Bancaria, estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.