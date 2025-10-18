spot_img
sábado, octubre 18, 2025
Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre

NACIONALES
Redacción
La Asociación Bancaria informó un aumento salarial del 2,1% para septiembre de 2025, equivalente a la inflación del mes. Con este ajuste, el salario básico inicial alcanza los $1.915.982,88, sin incluir adicionales ni el ROE, que se aplican según la escala de cada trabajador.

El gremio también confirmó que el monto mínimo por el “Día del Bancario” será de $1.708.032,46, con posibilidad de correcciones futuras. La suba abarca todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

En lo que va del año, los salarios del sector acumulan un incremento del 22% respecto a diciembre de 2024. El retroactivo de septiembre se abonará junto con los haberes de octubre. Según la Asociación Bancaria, estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Previous article
Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner
