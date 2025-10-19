Jubilados: cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y farmacias

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES sigue sumando alcance entre jubilados y pensionados. A través de esta iniciativa, ya se realizaron más de 3,8 millones de compras en 13.000 comercios de todo el país, lo que generó un ahorro estimado de 8 mil millones de pesos.

Los descuentos se aplican en supermercados, farmacias y ópticas, con rebajas que van del 10% al 25%. Entre las principales cadenas se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Día y Chango Más, cada una con condiciones específicas.

Además, los jubilados que cobran en Banco Nación tienen un reintegro extra del 5% pagando con BNA+MODO, mientras que los clientes de Banco Galicia acceden hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes diferenciados según el rubro.

El objetivo del programa es aliviar el gasto de los jubilados y fomentar el consumo en comercios formales, especialmente en productos de primera necesidad.