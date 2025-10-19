spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, octubre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Jubilados: cómo funcionan los descuentos de ANSES en supermercados y farmacias

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES sigue sumando alcance entre jubilados y pensionados. A través de esta iniciativa, ya se realizaron más de 3,8 millones de compras en 13.000 comercios de todo el país, lo que generó un ahorro estimado de 8 mil millones de pesos.

Los descuentos se aplican en supermercados, farmacias y ópticas, con rebajas que van del 10% al 25%. Entre las principales cadenas se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Día y Chango Más, cada una con condiciones específicas.

Además, los jubilados que cobran en Banco Nación tienen un reintegro extra del 5% pagando con BNA+MODO, mientras que los clientes de Banco Galicia acceden hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes diferenciados según el rubro.

El objetivo del programa es aliviar el gasto de los jubilados y fomentar el consumo en comercios formales, especialmente en productos de primera necesidad.

Previous article
Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre
Next article
Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Operativo de limpieza en Avenida Mosconi este martes

ACTUALIDAD 0
El Municipio de Neuquén informó que el próximo martes...

Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos

NACIONALES 0
El próximo 22 de octubre vence el plazo para...

El papa León XIV confirmó su visita a Argentina y Uruguay en 2026

INTERNACIONALES 0
El papa León XIV planea viajar a Argentina y...

Más leídos

Operativo de limpieza en Avenida Mosconi este martes

ACTUALIDAD 0
El Municipio de Neuquén informó que el próximo martes...

Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos

NACIONALES 0
El próximo 22 de octubre vence el plazo para...

El papa León XIV confirmó su visita a Argentina y Uruguay en 2026

INTERNACIONALES 0
El papa León XIV planea viajar a Argentina y...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.