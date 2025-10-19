Ciudadanía española: último plazo para la Ley de Nietos

El próximo 22 de octubre vence el plazo para solicitar la ciudadanía española a través de la Ley de Nietos y la Ley de Memoria Democrática. Desde que la norma entró en vigencia, los consulados en Argentina recibieron más de 500 mil turnos para iniciar el trámite.

No habrá una nueva prórroga, por lo que el cierre será definitivo. Solo podrán continuar quienes hayan iniciado el proceso antes de esa fecha o cuenten con cita confirmada, incluso si está programada para después.

Tras el vencimiento, ya no podrán acceder nietos, bisnietos o tataranietos de españoles, salvo los hijos de españoles nacidos en España o los menores de edad de quienes obtengan la nacionalidad por esta vía.

Los consulados trabajan exclusivamente en la recepción de documentación, lo que ha generado demoras. Hoy, los plazos de resolución rondan entre 18 y 24 meses, aunque se espera mayor agilidad una vez cerrado el período de admisión.

La ley alcanza a hijos y nietos de españoles exiliados durante el franquismo, a personas nacidas fuera de España de madre española que perdió su nacionalidad por casarse antes de 1978, y a hijos mayores de quienes accedieron bajo la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Memoria Histórica.