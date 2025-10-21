El FBI y Argentina acuerdan intercambio de información antiterrorista

La secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, firmaron dos acuerdos estratégicos con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, destinados a profundizar la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y combate al crimen transnacional.

El primero se relaciona con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) estadounidense y busca potenciar el intercambio de información, detectar amenazas de manera temprana, identificar redes de financiamiento vinculadas al terrorismo y desarticular posibles células delictivas transnacionales. El convenio involucra a organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad argentinas en análisis conjuntos con agencias estadounidenses.

El segundo acuerdo apunta a modernizar la Policía Federal Argentina (PFA), especialmente la Dirección Federal de Investigaciones (DFI), e incluye capacitación especializada, transferencia de tecnología y asistencia técnica del FBI en investigación criminal y ciberdelito.

Ambos acuerdos consolidan la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos en seguridad nacional, crimen organizado, narcotráfico y terrorismo internacional, y buscan mejorar la capacidad operativa del Estado frente a amenazas complejas.