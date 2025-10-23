El CIN iniciará acciones judiciales por el financiamiento universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad avanzar con una presentación judicial para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795).

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria en la Facultad de Derecho de la UBA, con la participación de rectoras y rectores de todo el país.

La norma establece aumentos progresivos del presupuesto universitario y la actualización salarial del personal docente y no docente, puntos que el CIN considera incumplidos.

Por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) participó de manera virtual el vicerrector Paúl Osovnikar, quien respaldó la medida. Desde el organismo advirtieron que la falta de financiamiento afecta investigación, extensión y becas estudiantiles.

La demanda será presentada en los próximos días, coordinada por equipos legales de distintas universidades.