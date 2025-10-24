Asambleas de pilotos en Aeroparque generan demoras y cancelaciones

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva adelante asambleas informativas este viernes 24 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery, entre las 6:00 y las 10:00, afectando vuelos durante las primeras horas de la mañana.

El conflicto surge tras el estancamiento de la paritaria con Aerolíneas Argentinas, que según el gremio sigue sin resolver los reclamos por salarios, ascensos y condiciones laborales.

APLA también señala fallas en la flota de Boeing 737, con ocho aviones fuera de servicio, lo que obligó a reorganizar operaciones y recurrir a aeronaves de otras flotas y compañías.

La medida provoca demoras y reprogramaciones en varios vuelos, mientras los pasajeros esperan definiciones sobre la continuidad de las operaciones.