spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para elegir diputados y senadores nacionales, en una jornada que estrena la Boleta Única Papel. La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que las mesas cerrarán a las 18:00 y que los resultados provisorios comenzarán a publicarse desde las 21:00.

A diferencia de lo anunciado inicialmente por el Gobierno, los resultados provisionales se publicarán por provincia y categoría electoral, tras un fallo que favoreció a diversas fuerzas opositoras. Los ciudadanos podrán consultar también los resultados por mesa y los telegramas contabilizados durante la noche de votación.

Los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comenzará 48 horas después del provisorio, es decir, el martes 28 de octubre.

Desde el viernes 24 de octubre a las 8:00 hasta el domingo 26 a las 21:00 rige la veda electoral, que limita la difusión de encuestas, información y publicidad política. Durante la jornada de votación, está prohibida la publicación de boca de urna, cuyos sondeos no son oficiales y pueden diferir de los resultados finales.

Estas medidas buscan garantizar que el acto electoral se desarrolle con transparencia y tranquilidad, asegurando información oficial confiable.

Previous article
Asambleas de pilotos en Aeroparque generan demoras y cancelaciones
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

Río Negro confirmó que habrá clases normales el lunes después de las elecciones

RIO NEGRO 0
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río...

Más leídos

Argentina jugará un amistoso frente a Angola en noviembre

DEPORTES 0
La Selección argentina confirmó que disputará un único amistoso...

Las escuelas neuquinas abrirán con normalidad el lunes posterior a las elecciones

NEUQUÉN 0
El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que el...

Río Negro confirmó que habrá clases normales el lunes después de las elecciones

RIO NEGRO 0
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.