Veda electoral y funcionamiento de las escuelas y centros de votación

Este domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para elegir diputados y senadores nacionales, en una jornada que estrena la Boleta Única Papel. La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que las mesas cerrarán a las 18:00 y que los resultados provisorios comenzarán a publicarse desde las 21:00.

A diferencia de lo anunciado inicialmente por el Gobierno, los resultados provisionales se publicarán por provincia y categoría electoral, tras un fallo que favoreció a diversas fuerzas opositoras. Los ciudadanos podrán consultar también los resultados por mesa y los telegramas contabilizados durante la noche de votación.

Los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comenzará 48 horas después del provisorio, es decir, el martes 28 de octubre.

Desde el viernes 24 de octubre a las 8:00 hasta el domingo 26 a las 21:00 rige la veda electoral, que limita la difusión de encuestas, información y publicidad política. Durante la jornada de votación, está prohibida la publicación de boca de urna, cuyos sondeos no son oficiales y pueden diferir de los resultados finales.

Estas medidas buscan garantizar que el acto electoral se desarrolle con transparencia y tranquilidad, asegurando información oficial confiable.