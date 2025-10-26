spot_img
domingo, octubre 26, 2025
Elecciones legislativas: se renuevan 127 bancas en Diputados

NACIONALES
Este domingo, los argentinos votan para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados, en una elección que definirá el nuevo equilibrio político del Congreso.

El peronismo arriesga casi la mitad de sus escaños, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO pone en juego cerca del 30% de sus lugares.

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, se eligen 35 diputados. De ellos, 15 pertenecen a Unión por la Patria, 7 al PRO, 2 a La Libertad Avanza, 1 a la UCR, 2 a Democracia para Siempre, 3 a Encuentro Federal, 3 a la Coalición Cívica y 2 a la izquierda. El resultado bonaerense será clave para definir la composición del Congreso.

En la Patagonia, Neuquén renueva 3 bancas, actualmente divididas entre MPN, Unión por la Patria y la UCR.
En Río Negro, se eligen 2 escaños que hoy ocupan Innovación Federal y el PRO.
En Santa Cruz, se ponen en juego 3 lugares, pertenecientes a Por Santa Cruz, la UCR y Unión por la Patria.
En Chubut, se votan 2 bancas (PRO y Unión por la Patria).
Y en Tierra del Fuego, 2 escaños que hoy son de Unión por la Patria y Somos Fueguinos.

El resultado puede alterar la capacidad de negociación del Gobierno nacional y redefinir la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.

