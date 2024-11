Rolando Figueroa: “Si no achicábamos el déficit, castigábamos a todos los neuquinos”

“Logramos superávit este año porque se redujo 1.000 millones los gastos innecesarios, pero si nosotros no hubiéramos hecho esa reducción, hubiéramos terminado este año con más de 1.000 millones de déficit, no hubiéramos pagado la deuda, en el mes de mayo no hubiéramos podido pagar sueldos y el año que viene el déficit hubiera sido de 1.500 millones”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa durante una mesa de periodismo regional y nacional.

“Si no achicábamos el déficit, castigábamos a todos los neuquinos”, ratificó en declaraciones a la prensa.

El gobernador rescató el mérito de la administración provincial sobre los gastos, que permiten “ir proyectando una mejora en los ingresos”.

Reconoció además que “fue un trabajo arduo buscar las injusticias, buscar los nichos, buscar determinados números que de por sí castigaban al erario público que no es ni más ni menos, que todos los habitantes de la provincia del Neuquén”.

Destacó las gestiones para avanzar en la renegociación de las obras que permitieron reducir el déficit y repasó que antes se firmaban contratos con empresas en base a convenios con cláusulas sujetas a disponibilidad de fondos. “En un momento no vinieron estos fondos -como los nacionales-, y la Provincia debió enfrentar personas y empresarios con contratos, pero sin fondos”, señaló.

La estrategia de actualizar las obras por IPC y liberarlas de multas si se retrasan no dio resultado. “Con el devenir de los meses, siguió devengando interés a favor de la empresa, se actualizó la obra por IPC y llegamos a asumir con un valor de las obras que no eran lo que costaban las obras y además que no existían los fondos para financiar esas obras”, lamentó.

El gobernador sintetizó que la renegociación implicó “eliminar los intereses y buscar otras alternativas para ejecutar determinadas obras”.

“Hemos logrado una reducción de 175 millones de dólares y así con otros diferentes nichos, la reducción del déficit del instituto, el ordenamiento de los municipios fue muy importante, los municipios han firmado el pacto de Gobernanza y lo han cumplido a rajatabla, hoy tenemos municipios con superávit, municipios que hacen obras” reforzó.

Justificó que el escenario actual en la provincia es mérito “de administraciones austeras”.

“La posibilidad de potenciar la economía y de hacerla crecer también es otro capítulo que estamos llevando adelante, como incrementando la oferta por un lado y también por supuesto generando mayor demanda, por eso fuimos a Brasil, por eso fuimos a Chile, por eso insistimos en que se culmine la obra con financiamiento de la CAF de la reversión del gasoducto norte”, completó Figueroa.