Plottier aplicará fotomultas automáticas desde el 15 de noviembre

A partir del 15 de noviembre, la ciudad de Plottier pondrá en marcha un sistema de fotomultas automáticas con monitoreo inteligente en semáforos y sendas peatonales, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

El dispositivo funcionará en 15 intersecciones clave, entre ellas Av. del Trabajo y Constituyentes, Av. San Martín y Sgto. Cabral, Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones, Av. Riavitz y Buenos Aires Norte, Buenos Aires y Av. Plottier, Av. Zabaleta y Buenos Aires, y Libertad y Reguero.

El subsecretario de Transporte, Cristian Tracana, explicó que el sistema operará las 24 horas del día y registrará de forma automática las infracciones por cruce en rojo o invasión de senda peatonal. “Cuando un ciudadano cruza en rojo, está infringiendo una norma establecida por la ley nacional 24.449”, señaló.

Las multas serán determinadas por el Tribunal de Faltas municipal, de acuerdo con la ordenanza 3591. Quienes deseen realizar un descargo dispondrán de cinco días hábiles, y quienes opten por el pago voluntario tendrán un 50% de descuento. Los trámites se realizarán en Avenida San Martín 155.

Además, el municipio trabaja junto al Ministerio de Seguridad en un convenio de cooperación para que las cámaras puedan utilizarse ante situaciones delictivas o de emergencia.