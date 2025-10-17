Plottier restringe el ingreso al ex basural desde el 16 de octubre

La Municipalidad de Plottier informó que desde el jueves 16 de octubre solo podrán ingresar al ex basural los vehículos que tengan autorización o habilitación comercial municipal para el volcado de residuos voluminosos.

Quienes no cumplan con esta condición no tendrán acceso al predio, medida que busca ordenar el uso del espacio y garantizar una correcta gestión de los residuos.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es mejorar la limpieza urbana y reforzar la sostenibilidad ambiental. Se recomienda a los vecinos y empresas verificar con anticipación la vigencia de sus permisos para evitar inconvenientes.