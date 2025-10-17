spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Plottier restringe el ingreso al ex basural desde el 16 de octubre

MEDIO AMBIENTEPLOTTIER
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Municipalidad de Plottier informó que desde el jueves 16 de octubre solo podrán ingresar al ex basural los vehículos que tengan autorización o habilitación comercial municipal para el volcado de residuos voluminosos.

Quienes no cumplan con esta condición no tendrán acceso al predio, medida que busca ordenar el uso del espacio y garantizar una correcta gestión de los residuos.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es mejorar la limpieza urbana y reforzar la sostenibilidad ambiental. Se recomienda a los vecinos y empresas verificar con anticipación la vigencia de sus permisos para evitar inconvenientes.

Previous article
Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al...

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Más leídos

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al...

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.