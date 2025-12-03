Nueva apuesta de Camuzzi para exportar gas argentino

Camuzzi Gas Inversora S.A., controlante de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, anunció su ingreso al mercado internacional de Gas Natural Licuado con el proyecto LNG DEL PLATA, orientado a exportar el gas de Vaca Muerta mediante un barco de licuefacción ubicado en Puerto La Plata, provincia de Buenos Aires.

La iniciativa proyecta una inversión de USD 3.900 millones a lo largo de 20 años y permitirá exportar 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a más de 9 millones de m³ diarios de gas natural. Además, reforzará el abastecimiento interno durante los meses de mayor demanda.

La etapa inicial prevé la construcción de nueva infraestructura de transporte desde Buchanan hasta Ensenada, un gasoducto subacuático de 10 kilómetros y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor.

Las obras comenzarán en 2026, con operaciones formales desde 2028. Entre septiembre y mayo se exportarán más de 9 millones de m³ diarios de gas natural aprovechando la capacidad ociosa de los gasoductos existentes. El gas será licuado, trasladado por vía marítima y regasificado en destino.

Durante el invierno, el proyecto aportará a la matriz energética nacional al liberar gas para los picos de demanda, lo que mejora la seguridad del sistema y reduce costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos.

Con LNG DEL PLATA, Camuzzi Gas Inversora busca consolidar una plataforma de exportación sostenible y con proyección internacional.