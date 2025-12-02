spot_img
martes, diciembre 2, 2025
Neuquén lideró el consumo de combustibles en octubre

ENERGIA
Neuquén fue la provincia con mayor consumo de combustibles en octubre, al registrar un crecimiento del 4,5%, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación. El comportamiento contrasta con la media nacional, que mostró una baja del 1,2%.

El incremento ubicó a la provincia por encima de Buenos Aires, San Juan, Santiago del Estero, San Luis y Río Negro, donde también se verificaron subas. El movimiento está asociado al dinamismo productivo de Vaca Muerta, uno de los polos energéticos más importantes del país.

El informe analiza además el impacto de la Tasa Vial, aplicada en la ciudad desde 2024. El mecanismo permite financiar trabajos de asfalto y sostener el sistema de transporte urbano, compensando la caída de recursos nacionales.

El avance en la venta de nafta y gasoil sugiere una economía local activa, con indicadores que vuelven a posicionar a la provincia como un punto clave en el mapa energético del país.

