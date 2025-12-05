Chile diversifica su abastecimiento con crudo neuquino

La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) abrió una nueva etapa en su esquema de abastecimiento al firmar un acuerdo que le permitirá importar crudo de Vaca Muerta a partir de enero de 2026. La operación, que se extenderá hasta 2033, fue pactada con cuatro productoras argentinas y marca un avance en la integración comercial entre ambos países.

El entendimiento incluye un acuerdo marco que regula la venta de crudo y el uso del Terminal Marítimo San Vicente, infraestructura clave para abastecer a las refinerías de Concón y Biobío.

A esto se suman cuatro contratos de suministro DAP con YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, que establecen volúmenes, precios referenciados y rutas de entrega, reduciendo los riesgos logísticos para ENAP.

También se incorporaron cuatro contratos de servicios que habilitan a los cargadores a exportar crudo desde el Terminal San Vicente cuando ENAP no adquiera la totalidad del volumen disponible. Esto amplía la capacidad operativa en Talcahuano y diversifica los usos del puerto.

La compañía proyecta que hasta un 35% de su demanda de crudo podrá ser cubierta por petróleo proveniente de Vaca Muerta durante la vigencia del acuerdo, lo que refuerza su continuidad productiva y reduce costos de transporte.

El Terminal San Vicente adquiere un papel estratégico al permitir el arribo regular de cargamentos y ofrecer servicios adicionales para exportadores. Según lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero, ENAP considera que la operación fortalece la logística energética regional y optimiza el uso de activos marítimos con potencial de expansión.

El directorio de ENAP aprobó el proyecto por unanimidad. El primer embarque está previsto para enero de 2026.