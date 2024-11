Messi ya está en el país para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina se reencontrará para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de noviembre, instancia en la que enfrentará a Paraguay en condición de visitante y a Perú en La Bombonera. Por lo tanto, quien recientemente se sumó a la delegación nada más y nada menos que Lionel Messi.

El capitán aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza este lunes por la mañana y subió directamente a una camioneta. Sin embargo, su arribo fue captado por las cámaras de televisión, que lo enfocaron mientras saludaba al personal que lo recibió en el lugar.

De esta manera, ya con el 10 en el predio, el elenco dirigido por Lionel Scaloni comenzará su primer entrenamiento esta misma tarde.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Argentina retomará su calendario a mediados de noviembre, momento en el que disputará otra doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay y Perú. Una vez que terminen ambos compromisos, el combinado que dirige Lionel Scaloni volverá a la actividad en 2025.

Paraguay vs. Argentina | Fecha 11

Argentina vs. Perú | Fecha 12

Uruguay vs. Argentina | Fecha 13

Argentina vs. Brasil | Fecha 14

Chile vs. Argentina | Fecha 15

Argentina vs. Colombia | Fecha 16

Argentina vs. Venezuela | Fecha 17

Ecuador vs. Argentina | Fecha 18

