Los Pumas 7’s vencieron a Nueva Zelanda en Vancouver

El seleccionado argentino derrotó 24-21 a Nueva Zelanda y avanzó al partido por el quinto puesto del Seven de Vancouver, quinta etapa del Circuito Mundial de rugby seven.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora ya había quedado sin chances de pelear por el título tras la derrota ante Francia en la fase de grupos, pero reaccionó ante los All Blacks 7’s y logró un triunfo ajustado.

Nueva Zelanda comenzó mejor y se adelantó con los tries de Dylan Collier y Frank Vaenuku. La situación se complicó para Argentina cuando el capitán Santiago Álvarez recibió tarjeta amarilla por un knock-on intencional.

Sobre el cierre del primer tiempo, Luciano González Rizzoni descontó con una acción individual que dejó el marcador 14-7.

En el complemento, Los Pumas 7’s cambiaron el desarrollo del partido. González apoyó su segundo try para acercar al equipo argentino y, poco después, Álvarez recuperó la pelota en la salida y apoyó para dar vuelta el resultado.

En los minutos finales, Sebastián Dubuc marcó el cuarto try argentino tras una jugada colectiva.

Aunque Roderick Solo descontó para Nueva Zelanda en la última acción, Argentina logró sostener la ventaja y cerró el partido 24-21.

El equipo nacional llegó a esta instancia tras una fase de grupos irregular: perdió con Australia (17-15), venció a Fiji (17-14) y cayó ante Francia (28-12).

Los Pumas 7’s venían de ganar las últimas cuatro ediciones del Seven de Vancouver y buscaban un histórico quinto título consecutivo, objetivo que no podrán alcanzar en esta edición. Ahora disputarán el encuentro por el quinto puesto del torneo.