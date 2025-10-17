spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Literatura y charlas en la Feria del Libro de Zapala

AGENDAENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La ciudad de Zapala se prepara para la 4ª Feria Regional del Libro, que se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en el Paseo La Estación.

Durante tres jornadas, el público podrá recorrer stands de editoriales, librerías y escritores, además de participar en charlas, presentaciones y distintas actividades culturales.

Entre los autores confirmados figuran Cristina Ramos, Paula Bombara, Adela Basch y Mario Méndez, quienes integrarán la agenda principal del evento.

La organización adelantó que en los próximos días se difundirá el cronograma completo, con horarios y propuestas para todos los públicos.

Previous article
Martín Fierro Streaming 2025: El premio que llega para reconocer a los nuevos medios digitales
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al...

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Más leídos

Avanza el pedido de decomiso patrimonial contra Cristina Kirchner

JUDICIALES 0
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al...

José Luis Acuña será el único argentino en el Mundial de Taekwondo

DEPORTES 0
El taekwondista argentino José Luis Acuña, de 22 años...

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

JUDICIALES 0
El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.