Literatura y charlas en la Feria del Libro de Zapala

La ciudad de Zapala se prepara para la 4ª Feria Regional del Libro, que se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en el Paseo La Estación.

Durante tres jornadas, el público podrá recorrer stands de editoriales, librerías y escritores, además de participar en charlas, presentaciones y distintas actividades culturales.

Entre los autores confirmados figuran Cristina Ramos, Paula Bombara, Adela Basch y Mario Méndez, quienes integrarán la agenda principal del evento.

La organización adelantó que en los próximos días se difundirá el cronograma completo, con horarios y propuestas para todos los públicos.