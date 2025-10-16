Martín Fierro Streaming 2025: El premio que llega para reconocer a los nuevos medios digitales

El 14 de diciembre se celebrará en Buenos Aires el primer Martín Fierro de Canales de Streaming, un evento histórico que reconocerá a programas en vivo, on demand y creadores digitales. Con transmisión de Olga y Telefe, la gala marcará un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento argentino.

El próximo 14 de diciembre de 2025, la industria del entretenimiento argentino vivirá un hecho histórico: se entregará por primera vez el Martín Fierro de Canales de Streaming, un galardón creado para reconocer el crecimiento y la influencia de las nuevas plataformas digitales en la producción de contenidos.

La ceremonia tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y será transmitida por Olga a través de YouTube y por Telefe, lo que permitirá un alcance masivo tanto en el público digital como en la televisión abierta. El evento contará con la organización de APTRA y la producción de Five, la empresa neuquina con más de 20 años de trayectoria en el rubro del entretenimiento en vivo.

En esta primera edición, se premiarán programas en vivo, contenidos on demand, creadores independientes y comunidades que han sabido construir audiencia en el ecosistema digital. Con ello, los Martín Fierro se adaptan a la evolución del consumo audiovisual, donde los canales de streaming ya ocupan un lugar central.

La productora detrás de los grandes espectáculos

Five no es una desconocida en el mundo del espectáculo. Fundada en Neuquén y con presencia en Buenos Aires desde 2008, la compañía logró posicionarse entre las diez productoras más importantes del país. Su experiencia incluye la organización de festivales masivos y giras de artistas internacionales como Aerosmith, New Order y Cirque du Soleil, con tres tours en Latinoamérica (2016, 2018 y 2019).

En 2023, Five ya había demostrado su capacidad de convocatoria al producir una de las ediciones más destacadas de los Martín Fierro Digital, celebrada en Ruth Haus, con más de 600 invitados y transmisión nacional por El Trece.

Ahora, con el Martín Fierro Streaming 2025, la productora da un nuevo paso hacia el futuro, consolidando a la industria argentina en el mapa de los contenidos digitales.