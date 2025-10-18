Mariano Castro, hermano de Juan, murió a los 54

Mariano Castro, conductor y hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, murió este viernes 17 de octubre a los 54 años, según confirmó Todo Noticias (TN).

En 2021, había revelado que atravesaba una grave enfermedad, lo que lo llevó a alejarse de los medios y mantener un perfil bajo. En los últimos años se enfocó en su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola.

Su última publicación en Instagram, el pasado 25 de agosto, fue una foto junto a León tomada de la mano. La imagen recibió mensajes de afecto, entre ellos el de Mercedes Morán, ex suegra de Mariano, quien escribió: “Los amo”.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor y condolencias en redes sociales, donde colegas y usuarios recordaron su calidez y el vínculo inseparable con su hermano Juan, fallecido en 2004.

Mariano y Scápola compartieron casi una década de relación, marcada por la discreción y consolidada con el nacimiento de su hijo en 2013. Pese a la separación, mantenían una buena relación por el bienestar de León.

El recuerdo de Juan se hizo presente en cada homenaje, destacando la profunda conexión que los unía y la triste coincidencia de otra partida temprana en la familia.