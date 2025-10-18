spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Familia real: Andrés de York abandona cargos y títulos reales

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El príncipe Andrés de York, hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, anunció su renuncia a todos sus títulos y honores reales. La decisión fue acordada directamente con el monarca y se produce en el marco del escándalo por sus presuntos vínculos con el financista Jeffrey Epstein.

“Tras conversar con Su Majestad el Rey y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones continuas en mi contra distraen del trabajo de la Familia Real”, indicó Andrés en un comunicado oficial. El príncipe negó nuevamente las acusaciones en su contra.

La medida ocurre cinco años después de su retiro de la vida pública, luego de que se revelaran conexiones con el caso Epstein, que involucró a numerosas figuras políticas, empresariales y de la realeza. Según fuentes del Palacio de Buckingham, el paso busca “cerrar una etapa” que afectó la imagen de la corona.

Previous article
Mariano Castro, hermano de Juan, murió a los 54
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria informó un aumento salarial del 2,1%...

Villa La Angostura advierte sobre riesgo extremo de incendios

MEDIO AMBIENTE 0
El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura...

La Corte ordenó nuevo juicio por tragedia en Lago Lolog

JUDICIALES 0
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió...

Más leídos

Salario básico bancario alcanza 1,9 millones en septiembre

NACIONALES 0
La Asociación Bancaria informó un aumento salarial del 2,1%...

Villa La Angostura advierte sobre riesgo extremo de incendios

MEDIO AMBIENTE 0
El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura...

La Corte ordenó nuevo juicio por tragedia en Lago Lolog

JUDICIALES 0
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.