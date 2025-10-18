Familia real: Andrés de York abandona cargos y títulos reales

El príncipe Andrés de York, hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, anunció su renuncia a todos sus títulos y honores reales. La decisión fue acordada directamente con el monarca y se produce en el marco del escándalo por sus presuntos vínculos con el financista Jeffrey Epstein.

“Tras conversar con Su Majestad el Rey y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones continuas en mi contra distraen del trabajo de la Familia Real”, indicó Andrés en un comunicado oficial. El príncipe negó nuevamente las acusaciones en su contra.

La medida ocurre cinco años después de su retiro de la vida pública, luego de que se revelaran conexiones con el caso Epstein, que involucró a numerosas figuras políticas, empresariales y de la realeza. Según fuentes del Palacio de Buckingham, el paso busca “cerrar una etapa” que afectó la imagen de la corona.