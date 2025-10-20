El Festival de Gin combinó turismo y gastronomía

spot_img
lunes, octubre 20, 2025
ENTRETENIMIENTOS
Neuquén capital vivió un fin de semana de celebración con la segunda edición del Festival de Gin de Confluencia de Sabores, un evento gratuito que combinó turismo, producción local y gastronomía en el Parque del Este.

La jornada inaugural reunió a más de 15 mil personas, consolidando al festival como uno de los encuentros más convocantes del año. El domingo continuó la propuesta con degustaciones, música y un ambiente familiar junto al río Neuquén.

Entre los protagonistas destacó Zorro Colorado, destilería neuquina premiada con medallas de Gran Oro en el Argentina Spirits Awards 2024, incluyendo su gin reposado en barrica, elegido como Mejor Destilado del Año. Otras destilerías presentes fueron 12 Veintiuno, Yunta, Spirito Blu, Cocktail Company, Natina Gin, Chulengo, Merle y Bulldog.

El festival promovió el consumo responsable mediante vasos reutilizables, recargables a menor costo. La oferta gastronómica incluyó food trucks, coctelería de autor y productos regionales, desde pizzas y shawarmas hasta platos vegetarianos y dulces patagónicos.

La música acompañó la propuesta: el domingo actuaron DJ Dallas, Gonziegram y Dahy Galeassi, completando una experiencia que combinó producción local, arte, cultura y turismo.

