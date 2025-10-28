spot_img
martes, octubre 28, 2025
Gastronomía neuquina brilla en Expo Chef Araucanía

ENTRETENIMIENTOS
El chef neuquino Nahuel Sepúlveda fue invitado a participar de la Expo Chef Araucanía 2025, que se realizará los días 29 y 30 de noviembre en el Estadio Germán Becker de Temuco, Chile.

Con raíces en Chos Malal y el norte de Neuquén, Sepúlveda destaca por su propuesta culinaria que combina productos autóctonos con técnicas de alta gastronomía, promoviendo la identidad local.

El chef cuenta con experiencia en ferias y eventos nacionales e internacionales. En julio pasado participó de la 19na edición de la Feria “Caminos y Sabores” en La Rural de Palermo, Buenos Aires.

