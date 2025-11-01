spot_img
sábado, noviembre 1, 2025
Fin de semana con folclore y teatro en el Auditorio Municipal

ENTRETENIMIENTOS
La nueva sala cultural del subsuelo de la Municipalidad de Neuquén ofrecerá este fin de semana música folclórica y teatro con entrada libre y gratuita. Se trata del emblemático Auditorio Municipal, recientemente reinaugurado tras casi una década sin uso, conocido por su acústica original.

Este sábado a las 19, la agrupación tradicional “La Veranada” se presentará con un espectáculo de música folclórica. El domingo, también a las 19, se podrá disfrutar de la obra “IÑCE – Yo soy”, que combina teatro y danza en un recorrido por la búsqueda de la identidad.

La directora de Eventos Culturales, Paulina Cacciatore, recomendó llegar con anticipación, ya que la sala tiene capacidad para 70 personas. Los asistentes podrán retirar números para asegurar su ingreso.

Gastronomía neuquina brilla en Expo Chef Araucanía
