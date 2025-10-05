FAN proyectará más de 60 películas independientes

Del 15 al 19 de octubre, la ciudad de Neuquén será sede de la cuarta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN), con cinco días de cine independiente y federal. Se proyectarán más de 60 obras, incluyendo largometrajes, cortos, documentales, animaciones y videoclips, en 7 sedes de la capital, con entrada gratuita para todas las funciones.

La apertura oficial será el miércoles 15 a las 19:30 en el MNBA, con la primera proyección en competencia a las 20: Dinolandia, documental que narra la historia de Villa El Chocón y sus hallazgos paleontológicos.

Las principales sedes serán el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Cinépolis y Cine Teatro Español, mientras que otras salas y espacios culturales suman funciones, como la Casa de las Leyes Centro Cultural (CLEC), Sala Emilio Saraco, Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) y el Centro Cultural del Oeste.

Todas las actividades son gratuitas y las entradas se retiran 30 minutos antes de cada función. La grilla completa está disponible en las redes sociales del FAN y en el enlace: http://PROGRAMACIÓN FAN 2025.pdf.

La programación incluye propuestas especiales, como la función doble trasnoche del festival Buenos Aires Rojo Sangre, referente del cine de género fantástico y de terror.