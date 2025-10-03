Preparativos para la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades

Los preparativos ya comenzaron para la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, que se llevará a cabo en el Paseo La Estación los días 10, 11 y 12 de octubre.

El predio se amplió hacia calle Roca, donde se está montando la globa principal que funcionará como epicentro de las actividades. La propuesta busca recibir a visitantes locales y de otras provincias con un espacio renovado y más cómodo.

El programa incluirá los clásicos stands de colectividades con comidas y bebidas típicas, sumados a comercios gastronómicos de la ciudad, productores regionales, emprendedores y artesanos.

También habrá masterclass de cocina, espectáculos culturales, el tradicional Campeonato de Pollo al Disco y una grilla artística que se dará a conocer en breve.

Uno de los atractivos centrales será el sorteo de una Toyota Hilux 0KM, previsto para el domingo 12 de octubre. Los números ya están disponibles a $40.000.