jueves, octubre 9, 2025
Música, danza y tradición en el Gran encuentro de payadores neuquinos

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
El sábado 11 de octubre a las 20, el Cine Teatro Español de Neuquén será escenario del Gran encuentro de payadores neuquinos – Payadores: patrimonio de nuestro pueblo, tierra humilde y mestiza, un evento que reunirá a reconocidos payadores de la región, junto con jóvenes y mujeres que le dan nuevo impulso a esta tradición.

La velada incluirá canto, contrapunto, grupos de danzas folklóricas y otros artistas invitados. La entrada tendrá carácter solidario, solicitando un alimento no perecedero que será destinado a instituciones y familias de la provincia.

La actividad es organizada por la Fundación BPN y la Agrupación Tradicionalista Neuquina, y busca revalorizar la payada como patrimonio cultural, visibilizar a mujeres payadoras y promover la participación de jóvenes. Participarán diez payadores de distintas localidades de Neuquén, con la presencia especial de Saúl Huenchul, payador y compositor de La Pampa.

Las entradas se retiran en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes de 8:30 a 21 y el sábado 11 de octubre entre las 17 y las 20.

FAN proyectará más de 60 películas independientes
