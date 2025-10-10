Fiesta Nacional de la Confluencia: confirman fecha de lanzamiento

La Fiesta Nacional de la Confluencia ya tiene fecha de lanzamiento oficial. La jefa de Gobierno Municipal, María Pasqualini, confirmó que el próximo lunes se realizará la presentación de la nueva edición del evento más convocante del verano neuquino.

Este año, la grilla incluirá una noche de rock con artistas nacionales reconocidos, aunque los nombres recién se darán a conocer en el acto de presentación. “Será una edición con propuestas para toda la familia”, adelantó Pasqualini.

Además, se anunció una rifa con premios importantes, que incluye una camioneta, autos Toyota Yaris, motos y bicicletas eléctricas, junto con la venta anticipada de entradas, que se habilitará en los próximos días.

Consolidada como el festival cultural y turístico más grande de la Patagonia, la Fiesta de la Confluencia vuelve a posicionar a Neuquén en el centro de la agenda festivalera nacional.