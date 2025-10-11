Colectividades y gastronomía en la Fiesta de Zapala

La 17° Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) comenzó este viernes en Zapala, con una programación que se extenderá durante tres días.

El evento reúne a casi 30 colectividades internacionales, con propuestas gastronómicas, food trucks, espectáculos en vivo y clases magistrales a cargo de reconocidos chefs.

Entre los atractivos se destacan la Feria Zapala Emprende, el Campeonato de Pollo al Disco y el sorteo de una camioneta 0 km como cierre de la celebración.

La fiesta se desarrolla en el Paseo de la Estación, donde se montaron dos globas de más de 3.000 metros cuadrados cubiertos, además de un patio de comidas al aire libre.

El desfile inaugural contó con delegaciones de Argentina, Alemania, Bolivia, Chile, China, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, Líbano, Perú, Polonia, Uruguay y Venezuela, entre otras.

La primera jornada cerró con los shows de Ave Fénix, Puro Apronte, la Compañía de Danzas Folclóricas Zapala y el músico Guillermo Quiroz.

Este sábado la grilla continuará con clases magistrales encabezadas por Donato De Santis, acompañado por Madame Papin, Jerónimo Rosas, Juli Sereno, Marta Pepe y otros cocineros. En el escenario se presentarán La Pasto Verde, Quitral de Pitrufquén, Florencia Brown, Mariachis del Viento y el cierre con Rodrigo Romero, en homenaje al cuartetero Rodrigo.