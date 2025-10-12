Fiesta del Inmigrante: diversión y cultura sin parar

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) en Zapala reunió a miles de personas durante sus primeras dos jornadas, consolidándose como uno de los eventos culturales y gastronómicos más esperados de la provincia.

A pesar del frío y el viento característicos de la ciudad, los visitantes recorrieron el Paseo de la Estación, los patios de comida de las colectividades y el galpón del ferrocarril donde se montó la Feria Zapala Emprende. La actividad incluyó presentaciones musicales y folclóricas, clases magistrales de chefs reconocidos y propuestas de 30 países. Entre los más esperados estuvo Donato De Santis, que brindó una máster class al público.

En la última jornada, el predio albergará el Campeonato de Pollo al Disco, cuya recaudación será destinada a los Talleres Don Bosco, y contará con más clases magistrales y espectáculos artísticos. El cierre incluirá el sorteo de una camioneta Toyota 0 km y un show de los Hermanos Bongiovanni, poniendo fin a tres días de celebraciones en los que Zapala destacó la diversidad cultural y la labor de los inmigrantes.