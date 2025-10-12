spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, octubre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Fiesta del Inmigrante: diversión y cultura sin parar

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC) en Zapala reunió a miles de personas durante sus primeras dos jornadas, consolidándose como uno de los eventos culturales y gastronómicos más esperados de la provincia.

A pesar del frío y el viento característicos de la ciudad, los visitantes recorrieron el Paseo de la Estación, los patios de comida de las colectividades y el galpón del ferrocarril donde se montó la Feria Zapala Emprende. La actividad incluyó presentaciones musicales y folclóricas, clases magistrales de chefs reconocidos y propuestas de 30 países. Entre los más esperados estuvo Donato De Santis, que brindó una máster class al público.

En la última jornada, el predio albergará el Campeonato de Pollo al Disco, cuya recaudación será destinada a los Talleres Don Bosco, y contará con más clases magistrales y espectáculos artísticos. El cierre incluirá el sorteo de una camioneta Toyota 0 km y un show de los Hermanos Bongiovanni, poniendo fin a tres días de celebraciones en los que Zapala destacó la diversidad cultural y la labor de los inmigrantes.

Previous article
Colectividades y gastronomía en la Fiesta de Zapala
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Proyectos turísticos y productivos buscan financiamiento

TURISMO 0
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) abrió el Concurso Público...

Pedro Di Nezio será el nuevo titular del SMN

NACIONALES 0
El Gobierno nacional designó al oceanógrafo Pedro Di Nezio...

Eros, el perro que superó pruebas de rescate

POLICIALES 0
En la tarde de este sábado, la Sección Canes...

Más leídos

Proyectos turísticos y productivos buscan financiamiento

TURISMO 0
La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) abrió el Concurso Público...

Pedro Di Nezio será el nuevo titular del SMN

NACIONALES 0
El Gobierno nacional designó al oceanógrafo Pedro Di Nezio...

Eros, el perro que superó pruebas de rescate

POLICIALES 0
En la tarde de este sábado, la Sección Canes...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.