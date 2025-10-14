spot_img
martes, octubre 14, 2025
Zapala cerró la FNIC con el Campeonato de Pollo al Disco

La última jornada de la FNIC en Zapala tuvo como atractivo central el Campeonato de Pollo al Disco, realizado en el Paseo La Estación con una gran concurrencia de público. Una veintena de equipos se disputó el premio mayor de $1.000.000, presentando sus platos en apenas 60 minutos.

El primer lugar fue para “La Estaca FC”, integrado por Cinthia Corradini y Ezequiel Fuentes, quienes repitieron el triunfo alcanzado en 2024 al obtener 529 puntos sobre 600. El segundo puesto quedó en manos de “Los Tamariscos”, con Gastón Bustos y Sara Guzmán de La Pampa, que sumaron 506 puntos. El tercer escalón del podio fue para “Tu Vianda”, compuesto por Fabiana Clarotti y Gabriel Besoky, con 490 unidades.

El evento incluyó una Master Class de Salvador Mazzocchi y una venta solidaria de pollo al disco a beneficio del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS).

