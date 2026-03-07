spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El Turismo Carretera vuelve a correr en Neuquén

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Turismo Carretera volverá a presentarse en Neuquén con la disputa de la tercera fecha del campeonato, que se correrá entre el 27 y el 29 de marzo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

La competencia reunirá a pilotos y equipos de la principal categoría del automovilismo nacional en uno de los circuitos que forma parte del calendario oficial de la temporada.

La preventa de entradas se habilitará el lunes 9 de marzo a las 12 y estará disponible por tiempo limitado a través de la plataforma protickets.com.ar o en la boletería ubicada en Ministro González 40, en la ciudad de Neuquén.

La fecha suele convocar a aficionados del automovilismo de distintos puntos de la región, que llegan para seguir de cerca la actividad en pista durante el fin de semana de competencia.

Previous article
Propuesta educativa apunta a evitar la deserción de deportistas
Propuesta educativa apunta a evitar la deserción de deportistas
Redacción
Redacción

Popular Articles