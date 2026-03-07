El Turismo Carretera vuelve a correr en Neuquén

El Turismo Carretera volverá a presentarse en Neuquén con la disputa de la tercera fecha del campeonato, que se correrá entre el 27 y el 29 de marzo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

La competencia reunirá a pilotos y equipos de la principal categoría del automovilismo nacional en uno de los circuitos que forma parte del calendario oficial de la temporada.

La preventa de entradas se habilitará el lunes 9 de marzo a las 12 y estará disponible por tiempo limitado a través de la plataforma protickets.com.ar o en la boletería ubicada en Ministro González 40, en la ciudad de Neuquén.

La fecha suele convocar a aficionados del automovilismo de distintos puntos de la región, que llegan para seguir de cerca la actividad en pista durante el fin de semana de competencia.