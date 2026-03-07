Propuesta educativa apunta a evitar la deserción de deportistas

La provincia de Neuquén analiza la creación de un Régimen de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas para Estudiantes Deportistas, una iniciativa destinada a facilitar que jóvenes que practican deporte de alto rendimiento puedan continuar y finalizar sus estudios.

El proyecto plantea desarrollar estrategias pedagógicas que permitan compatibilizar el calendario deportivo con las obligaciones escolares, teniendo en cuenta los entrenamientos, viajes y competencias que forman parte de la actividad.

Actualmente, la falta de un marco normativo específico hace que estas situaciones se resuelvan de manera diferente según cada institución educativa, lo que en algunos casos genera dificultades para estudiantes que participan en torneos o representan a la provincia en distintas disciplinas.

La propuesta aclara que el régimen no contempla privilegios ni exenciones académicas, sino que busca establecer herramientas que permitan sostener la trayectoria educativa sin alterar los contenidos ni los criterios de evaluación.

Entre los puntos previstos se menciona la equivalencia de contenidos, el mantenimiento de los diseños curriculares y una mayor coordinación entre el sistema educativo y el ámbito deportivo.

La iniciativa alcanzaría a establecimientos educativos estatales y privados bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación en todos sus niveles y modalidades. Además, instituciones de educación superior y universidades podrían adherir de manera voluntaria.