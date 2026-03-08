El Mundial de motocross cierra hoy en Bariloche

San Carlos de Bariloche es sede de la fecha inaugural del MXGP 2026, el campeonato mundial de motocross, considerado el más importante de la disciplina y el único que se disputa en América Latina.

La actividad comenzó este viernes y se extiende hasta hoy 8 de marzo, con la participación de los principales pilotos del motocross internacional, que compiten en el circuito patagónico ante miles de fanáticos.

Durante el fin de semana se desarrollan entrenamientos, clasificaciones y las carreras principales, que marcan el inicio de la temporada 2026 del campeonato.

El MXGP de la Patagonia se consolidó como una de las fechas destacadas del calendario mundial, tanto por las características técnicas del circuito como por el entorno natural que rodea la competencia.

La carrera cuenta con transmisión internacional a más de 170 países y una audiencia potencial superior a 600 millones de personas, lo que vuelve a ubicar a Bariloche y a la Patagonia dentro del circuito global del motocross.