El Ruca Che inicia su temporada de actividades deportivas

esde este lunes comenzarán las actividades deportivas gratuitas en el Estadio Ruca Che de Neuquén, con una grilla semanal ampliada y un fuerte incremento en la cantidad de inscriptos.

Para este año, los cupos disponibles pasaron de 350 a 890 participantes, lo que permitió ampliar la participación de vecinos de distintas edades y sumar nuevas disciplinas.

Las propuestas se desarrollarán todos los días en la cancha principal y en las salas anexas del estadio. Entre las actividades previstas se encuentran básquet, fútbol, karate, hockey, tai chi, actividad física para adultos, stretching, esferodinamia, cardio flex, handball, bádminton, newcom, pilates MAT, ritmos, yoga, GAP y educación física inicial.

Además de las clases abiertas, el estadio mantiene convenios con escuelas para que estudiantes realicen prácticas deportivas en el lugar.

También se organizan eventos periódicos, entre ellos la marcha aeróbica “Ruca Che se mueve”, una actividad que reúne a numerosos participantes.

En paralelo, el estadio continúa con un proceso de modernización de sus instalaciones, que incluyó recientemente la incorporación de tableros electrónicos con control por software, adaptables a distintas disciplinas deportivas.