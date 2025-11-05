El intendente de Andacollo denunció presuntas irregularidades en el municipio

El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, emitió un comunicado tras detectarse irregularidades administrativas en la Municipalidad que podrían constituir una defraudación.

Según explicó, al tomar conocimiento de la situación, radicó la denuncia judicial y separó de sus cargos a los funcionarios presuntamente involucrados. “Actuamos sin dilaciones, dimos aviso inmediato a la Justicia y tomamos medidas preventivas”, señaló el jefe comunal.

San Martín expresó su malestar por lo ocurrido y afirmó sentirse “tan defraudado como los vecinos”, al tiempo que pidió serenidad y confianza en el accionar judicial.

En su mensaje, garantizó que el municipio actuará con transparencia total durante el proceso: “La verdad será la única bandera y respetaremos los fallos judiciales, caiga quien caiga”, sostuvo.

Reconoció además que el hecho impacta en el clima de los festejos por el aniversario de Andacollo, aunque confió en que el episodio “será esclarecido y superado”.