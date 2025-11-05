spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025
El gobierno provincial inicia las paritarias 2026 con los gremios estatales

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

El gobierno provincial convocó a los gremios estatales para iniciar las negociaciones salariales del ejercicio 2026, en un esquema de diálogo anticipado similar al aplicado el año pasado.

Las reuniones se realizarán el miércoles 5 de noviembre en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno. A las 9.30 está previsto el encuentro con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), seguido por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a las 12. Por la tarde, será el turno de ATEN a las 14 y de UNAVP a las 16.

El objetivo es definir la pauta salarial 2026 y mantener un proceso de diálogo ordenado con los sindicatos que representan a los trabajadores públicos. El Ejecutivo busca replicar el esquema de negociación temprana aplicado en 2024, cuando se cerraron las paritarias del año siguiente con varios meses de anticipación.

El Gobierno otorgó un aumento del 60% al personal del Garrahan

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 60%...

El intendente de Andacollo denunció presuntas irregularidades en el municipio

NEUQUÉN 0
El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, emitió un...

El Gobierno rematará viviendas del Plan Procrear no adjudicadas

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció que pondrá a remate casas...

