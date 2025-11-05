El gobierno provincial inicia las paritarias 2026 con los gremios estatales

El gobierno provincial convocó a los gremios estatales para iniciar las negociaciones salariales del ejercicio 2026, en un esquema de diálogo anticipado similar al aplicado el año pasado.

Las reuniones se realizarán el miércoles 5 de noviembre en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno. A las 9.30 está previsto el encuentro con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), seguido por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a las 12. Por la tarde, será el turno de ATEN a las 14 y de UNAVP a las 16.

El objetivo es definir la pauta salarial 2026 y mantener un proceso de diálogo ordenado con los sindicatos que representan a los trabajadores públicos. El Ejecutivo busca replicar el esquema de negociación temprana aplicado en 2024, cuando se cerraron las paritarias del año siguiente con varios meses de anticipación.