Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la ciudad de Zapala será sede de una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada, uno de los eventos gastronómicos más esperados de la región.

El encuentro tendrá como atractivo principal el Campeonato Patagónico de la Empanada, que coronará al Gran Campeón de la Empanada Patagónica 2025.

Los concursantes podrán participar de manera individual o en equipo y acumularán puntos según su desempeño en cada categoría. Aunque no es obligatorio competir en todas, quienes lo hagan tendrán más posibilidades de quedarse con el título mayor.

El certamen contará con cuatro categorías:

Empanada Neuquina: deberá incluir ingredientes típicos de la provincia, como chivo, cordero, trucha o hongos autóctonos .

deberá incluir ingredientes típicos de la provincia, como . Empanada Patagónica de Autor: propone una receta libre, pero con algún producto distintivo de la Patagonia .

propone una receta libre, pero con . Empanada Nacional de Famaillá: exige reproducir la receta tradicional tucumana sin modificaciones.

exige reproducir sin modificaciones. Empanada Federal: celebra la diversidad del país permitiendo representar recetas típicas de cualquier provincia argentina.

Los interesados en competir deben registrar su inscripción a través del enlace bit.ly/campeonato-empanada. Cada propuesta deberá incluir una breve descripción del origen de la receta y su identidad regional.