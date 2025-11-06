Tromen, la IA del MPF que digitaliza sumarios y agiliza denuncias

El Ministerio Público Fiscal (MPF) puso en marcha en la región del Alto Neuquén una innovadora herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial, denominada “Tromen”, destinada a agilizar denuncias, digitalizar sumarios y mejorar la comunicación con la Policía.

El sistema, desarrollado por personal de la fiscalía de Chos Malal y bautizado en honor al volcán Tromen, comenzó a aplicarse en esa ciudad cabecera de la V Circunscripción Judicial y ya fue extendido a todas las sedes policiales del norte neuquino.

Según informó el fiscal jefe Fernando Fuentes, la plataforma “optimiza la carga de información y acelera la toma de decisiones”. Desde su implementación, “Tromen” procesó 122 denuncias y generó proyectos de resolución automáticos que luego son revisados por el equipo del MPF.

El sistema reemplaza el sumario policial en papel por una carpeta digital de investigación, permitiendo el acceso directo de los fiscales a la información desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además, utiliza IA para analizar las denuncias, sugerir preguntas clave y proponer medidas preliminares según el tipo de delito.

Entre sus funciones, “Tromen” puede geolocalizar hechos, registrar secuestros de elementos, adjuntar documentación digital y evaluar la urgencia o prescripción de los casos, proponiendo una resolución inicial fundamentada que luego valida el fiscal correspondiente.