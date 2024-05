Los abogados de Fabián Cubero le harán juicio a Vélez: piden indemnización desde 1996

La imagen de Fabián Cubero en Vélez viene desgastándose fuerte en los últimos tiempos. Después de que muchos jóvenes hinchas llegaran a idolatrarlo, Poroto quedó asociado a los cuestionables manejos de la anterior comisión directiva encabezada por Sergio Rapisarda, en la que se le achacaba una relajada actividad en el cargo de director de relaciones institucionales que ostentaba desde 2020, y algunos desafortunadas acciones recientes terminaron por enterrarlo, como cuando pareció “celebrar” el 5-0 de River al Fortín en los inicios de una Copa LPF de la que finalmente fue subcampeón. Ahora, a tono con algunas versiones que se venían manejando hace rato, sus abogados confirmaron el enojo del exdefensor con su despido a principios de año de parte de la dirigencia de Fabián Berlanga y su intención de hacerle juicio al club.

La bomba fue lanzada en el medio partidario Vélez a Fondo, donde la semana pasada el vicepresidente tercero del Fortín, Nelson Pugliese, ya había anticipado que la situación venía con conflicto: “Fue una decisión de finalizar un contrato. Cuando es así no siempre se cierra en buenos términos. El de Fabián Cubero es el único que no está definido al cien por cien. Su abogado le reclamó al club 382 millones de pesos mezclando los contratos de futbolista y como empleado en relación de dependencia, diciendo que no le pagaron las horas extras, el trabajar los domingos. No inició ninguna demanda judicial. No nos presentamos en la audiencia porque eran infundados los reclamos que él hacía”.

Ahora, salió a hablar Pablo Castillo, el abogado del exfutbolista que reveló los pasos a seguir: “A Fabián lo desvincularon como a un perro. Jamás lo llamaron. Estaba de vacaciones y se enteró por la radio que se quedaba sin trabajo. Lo confirmó cuando recibió la carta documento. Esta comisión directiva no quiso hablar. Yo le dije al presidente que esto con un café se solucionaba, que no hacía falta ir a litigio. Se pusieron en una actitud caprichosa. Como no quisieron hablar ni solucionar nada, fuimos al aspecto legal con las antigüedades que reconoce el convenio colectivo 430 y el que lo reemplazó que es el 577/09”, explicó, para confirmar que pedirán indemnización por despido desde el primer contrato como jugador, ¡de 1996!

“La antigüedad es clara. El artículo 18 de la Ley de Contratos de Trabajo establece que ‘a los efectos de los cálculos de la indemnización, se tienen que computar todos los tiempos de servicio anteriores dese el primer inicio’. El tema es que los jugadores se van en buenos términos y no reclaman nada. Las leyes son claras. Su primer ingreso fue en 1996. La indemnización va de ahí en adelante”, lanzó, y se centró en el primer reclamo de Cubero: “Tenía asignada una comisión por cada sponsor que él acercara, algo que nunca fue pagado. Él, como empleado en relación de dependencia, reclamó de forma verbal. Lo desvincularon, no le reconocieron los sponsors que trajo y terminó en esta instancia en la que estamos. El reclamo inicial era para que le reconocieran las comisiones al cambio de la liquidación final y la indemnización”.

“El reclamo es de comisiones, liquidación final, horas extras. Si a él le decían que Vélez jugaba la Copa Libertadores en Brasil y tenía que viajar y estar a disposición de los jugadores, eso es una hora extra. Si estamos en buenos términos, no lo reclama. Pero si estás en la playa, te enteras que fuiste desvinculado, perdés tu fuente de trabajo y encima te querés contactar con los dirigentes y no te responden el teléfono… Al abogado tampoco, le escribimos al presidente y no respondió”, amplió el letrado.

Además, Castillo desmintió la versión de Vélez de no haber ido a la conciliación: “Es mentira que no nos presentamos, hubo dos audiencias. Transmitimos una liquidación, pero les hicimos saber que queríamos dialogar. Ellos nos dijeron que no había instancia de diálogo. Están encaprichados. Cometieron un error y no lo quieren reconocer. Estamos a la espera de la asignación de un juzgado. Le vamos a hacer una demanda a Vélez”.

El destino de una eventual compensación millonaria

Sabido es que en el mundo del fútbol una demanda a un club nunca es bien tomada, menos si viene de parte del jugador con más presencias en su historia (626 partidos jugados), por lo que los abogados intentaron morigerar la postura con algunas consideraciones: “Él hizo los reclamos, pero venían de la mano de un montón de cuestiones: cuidar su trabajo, la opinión del hincha, ‘¿cómo le voy a reclamar al club de mis amores?’ Fabián Cubero no quiere plata de Vélez. Ese dinero será devuelto de alguna manera, ya sea para la pensión, alguna actividad o algo”. Su socio Roberto Castillo aportó luego acerca de que el dinero termine mejorando el espacio donde el jugador pasó sus primeros años en la institución, cuando recién llegaba de Mar del Plata: “Él quiere donar la indemnización para la pensión del club. Nosotros hacemos un reclamo judicial que sabemos que tiene un factor emocional para Cubero. En términos jurídicos hay que reclamar 26 años de antigüedad y es lo que hicimos”.

No obstante, otras frases fustigando a la dirigencia parecieron chocar con esa idea: “Es muy fácil tomar decisiones con la plata del hincha. Saben que los juicios laborales duran años. Entonces, es probable que, cuando Vélez tenga que pagar esto, lo termine haciendo otra dirigencia. Es falta de pericia en un tema importante que termina afectando los intereses del club”.