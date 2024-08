Llegan a su fin las concesiones de las represas del Comahue

Este 11 de agosto marcará un hito crucial para las provincias de Neuquén y Río Negro. Las concesiones que otorgan el derecho de operar las represas hidroeléctricas ubicadas sobre los ríos Neuquén y Limay llegan a su fin, generando incertidumbre sobre el futuro de estas infraestructuras estratégicas.

Tres contratos caducan este 11 de agosto y otro vence el 29 de diciembre. Entre las concesiones que vencen este se encuentran Alicurá (AES), Cerros Colorados (Aconcagua Energía) y El Chocón (Enel). Mientras que a fin de año caduca el contrato de Piedra del Águila (Central Puerto).

En diálogo con Radio CALF, el Ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, dio a conocer que vienen trabajando con Nación hace un año, sin embargo, no han tenido respuestas certeras. “Hace un año se vienen solicitando prórrogas en el Gobierno Nacional anterior como el actual. Hemos intentado por todos los medios y la verdad que falta un día. Hablamos con el Secretario de Energía y dice que el decreto va a salir el lunes, con lo cual va a haber casi unas horas allí de concesión prorrogada, de hecho, en esta continuidad que están por sacar. Hay un fallo de la Corte de la Nación, donde establece que el Gobierno Nacional tiene que hacer unas obras para regularlo. Fue hace 14 años, tampoco se ha avanzado”, sostuvo el Ministro.

“Esta no gestión del Gobierno Nacional nos impacta, pero no solamente a las provincias, sino también a las empresas concesionarias, a las empresas que tienen que asegurar, a los empleados que dependen de estas empresas. Venimos conversando con el Gobierno Nacional, nos ha contado lo que pensaban hacer, en algunas cosas hemos coincidido y en otras no, pero no tener la norma que lo regulariza, sabiéndolo con tanto tiempo de anticipación, la verdad que realmente asombra”, expresó Etcheverry.

Quien también se refirió al tema, fue el Diputado Nacional por Neuquén, Pablo Cervi, “Esto se viene poniendo en agenda y de hecho el diputado provincial César Gass, desde el año 2020, el otro día lo recordó en la legislatura que hizo una presentación y venimos insistiendo. El año pasado, en noviembre, junto con él, presentamos un pedido, una medida cautelar en la Corte que todavía no ha sido resuelto, pero entendemos que está siendo utilizado como herramienta de negociación o de presión de alguna manera por parte de la provincia de Neuquén y Río Negro”.

Agregó que vienen haciendo varias presentaciones en la justicia y en la última, nombra a la Provincia como “legítimo actor”. “Hicimos presentaciones nuevamente en la Legislatura. En el caso mío, en Diputados, pidiendo informes, cuando fue el secretario de Energía por la Ley de Bases también le recordé este tema. Y hace más de un mes hicimos una presentación en función de que, como decía, no está resuelto en la Corte Suprema la medida, pero sí hay un dictamen del procurador, que sería el fiscal de la Nación de, alguna manera, no va sobre la cuestión de fondo. Pedimos que nos dé certeza si corresponde o no a las provincias el manejo de los recursos naturales. Lo que dice es que no sería la jurisdicción la Corte, entonces lo que hicimos hace un más de un mes es presentar en el Juzgado Federal de Neuquén otra cautelar, cambiándole algunas cuestiones por el tiempo que pasó y la demora, y básicamente lo que nos dicen, es que nos rechazan en primera instancia la cautelar, pero lo que nos dice es que el legítimo actor es la provincia. Pero también cuando rechaza la cautelar lo que hace es reconocer de alguna manera la potestad de la provincia como actor legitimado y como dueño del recurso, así que a partir de ahí nosotros presentamos una apelación que ya fue tomada y está en curso la medida. Así que ahora lo tiene la Cámara Federal de Roca.

Además, explicó que le plantearon junto al Diputado provincial, Cesar Gass la preocupación al Gobernador Rolando Figueroa, “El lunes pasado estuvimos junto con el diputado César Gass, reunidos con el gobernador, donde le llevamos una nota pidiéndole que el fiscal de Estado intervenga y se presente en el Juzgado de acuerdo a lo que dice este fallo, que sea la provincia la que litigue en defensa de los recursos. Entendemos que negociar mayor canon es básicamente entregar los recursos naturales o ceder la potestad, lo que tenemos que hacer es hacer valer, o que hace una certeza de a quién corresponden los recursos naturales”.

Este domingo, vencen las concesiones y, por un lado, las autoridades provinciales manifestaron su interés en participar activamente en la toma de decisiones sobre el futuro de las represas, argumentando la importancia de estas para el desarrollo local. Por otro lado, las empresas concesionarias actuales expresaron su preocupación por la incertidumbre generada y han solicitado una prórroga de los contratos.