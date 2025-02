Jorge Salas renunció al cargo de Director Provincial de Hábitat

El exdirector Provincial de Hábitat y Urbanismo de Neuquén, Jorge Salas, confirmó en una entrevista con LU5 que presentó su renuncia, pero dejó en claro que no fue una decisión forzada. “Ayer presenté mi renuncia, pero no la presento porque me la pidieron, o incluso había algunos ministros que me pedían que no lo haga”, afirmó.

Salas explicó que tomó esta decisión porque quiere estar junto a sus compañeras de la cooperativa, quienes, según él, están siendo atacadas. “Tengo la necesidad de estar con mis compañeras, que hoy están siendo vapuleadas y atacadas”, expresó. Además, denunció que todo forma parte de una estrategia política en su contra. “Yo sé que es una campaña política de desprestigio contra mi persona y contra la cooperativa”, señaló.

Consultado sobre si su renuncia fue aceptada, Salas fue contundente: “Por supuesto, porque si no me la aceptaban, igual yo renunciaba”. Y aclaró que desde el gobierno nunca le pidieron que dejara su cargo. “Lo juro por mis hijos, jamás el gobernador me pidió que me retire de su gabinete. Jamás. Ni él ni ninguno de los ministros”, enfatizó.

Finalmente, el exfuncionario remarcó que su decisión de alejarse del cargo es definitiva y que su prioridad ahora es acompañar a sus compañeros. “Mis compañeros hoy están sufriendo amenazas, insultos, daño moral tremendo, y yo no puedo estar ajeno a eso. Tengo que estar del lado de los compañeros”, concluyó.